65 yaş üstünün kullandığı elektrik, borcundan ötürü kesilemeyecek

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacağını belirten Yılmaz, “Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek” dedi.

Öte yandan, ekim ayında sanayi, ticarethane ve meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 arasında zam gelmişti. Elektriğe 2019 Temmuz’da 14.98, eylülün sonunda ise 14.9 oranında zam yapılmıştı.