74. BAFTA ödülleri için adaylar açıklandı

"Rocks"

74. BAFTA ödülleri için Chloé Zhao’nun yönettiği “Nomadland” ve Sarah Gavron imzalı “Rocks” yedişer dalda adaylık aldı. Onları altışar adaylıkla Emerald Fennell’in “Yetenekli Genç Kadın” (Promising Young Woman), Florian Zeller’in “Baba” (The Father), David Fincher’ın “Mank” ve Lee Isaac Chung’un “Minari” filmleri takip etti.

Akademi ödülleri gibi ayrımcılıkla eleştirilen BAFTA’da geçen yıl oylama sistemi değiştirildi. Bu yıl altı yönetmen adayının dördünün kadın sinemacı olduğu listede, oyunculuk dalında adayların yarısından çoğunun farklı etnik kimliklere sahip oluşu değişimin etkilerini gözler önüne seriyor.

"Nomadland"

74. BAFTA ödülleri için adaylar şöyle:

En İyi Film

“The Father”

“The Mauritanian”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“The Trial of the Chicago 7”

En İyi Kadın Oyuncu

Bukky Bakray (Rocks)

Radha Blank (The Forty-Year-Old Version)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances Mcdormand (Nomadland)

Wunmi Mosaku (His House)

Alfre Woodard (Clemency)

En İyi Erkek Oyuncu

Riz Ahmed (Sound Of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Adarsh Gourav (The White Tiger)

Anthony Hopkins (The Father)

Mads Mikkelsen (Another Round)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Niamh Algar (Calm With Horses)

Kosar Ali (Rocks)

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah)

Ashley Madekwe (County Lines)

Yuh-Jung Youn (Minari)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Barry Keoghan (Calm With Horses)

Alan Kim (Minari)

Leslie Odom Jr. (One Night In Miami…)

Clarke Peters (Da 5 Bloods)

Paul Raci (Sound of Metal)

En İyi Britanya Filmi

“Calm With Horses”

“The Dig”

“The Father”

“His House”

“Limbo”

“The Mauritanian”

“Mogul Mowgli”

“Promising Young Woman”

“Rocks”

“Saint Maud”

Yabancı Dilde En İyi Film

“Another Round”

“Dear Comrades!”

“Les Misérables”

“Minari”

“Quo Vadis, Aida?”

En İyi Belgesel

“Collective”

“David Attenborough: A Life On Our Planet”

“The Dissident”

“My Octopus Teacher”

“The Social Dilemma”

En İyi Animasyon Film

“Onward”

“Soul”

“Wolfwalkers”

En İyi Yönetmen

Thomas Vinterberg (Another Round)

Shannon Murphy (Babyteeth)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland)

Jasmila Zbanic (Quo Vadis, Aida?)

Sarah Gavron (Rocks)

En İyi Özgün Senaryo

“Another Round” (Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg)

“Mank” (Jack Fincher)

“Promising Young Woman” (Emerald Fennell)

“Rocks” (Theresa Ikoko, Claire Wilson)

“The Trial of the Chicago 7” (Aaron Sorkin)

En İyi Uyarlama Senaryo

“The Dig” (Moira Buffini)

“The Father” (Christopher Hampton, Florian Zeller)

“The Mauritanian” (Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven)

“Nomadland” (Chloé Zhao)

“The White Tiger” (Ramin Bahrani)

En İyi Müzik

“Mank”

“Minari”

“News of the World”

“Promising Young Woman”

“Sou”

En İyi Görüntü Yönetimi

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“The Mauritanian”

“News of the World”

“Nomadland”

En İyi Çıkış Yapan Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı (Britanya)

“His House” (Remi Weekes, Senarist, Yönetmen)

“Limbo” (Ben Sharrock, Senarist, Yönetmen), (Irune Gurtubai, Yapımcı)

“Moffie” (Jack Sidey, Senarist/Yapımcı)

“Rocks” (Theresa Ikoko, Claire Wilson, Senarist)

“Saint Maud” (Rose Glass, Senarist/Yönetmen), (Oliver Kassman, Yapımcı)

En İyi Kurgu

“The Father”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7”

En İyi Yapım Tasarımı

“The Dig”

“The Father”

“Mank”

“News of the World”

“Rebecca”

En İyi Kostüm Tasarımı

“Ammonite”

“The Dig”

“Emma.”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

Mank”

En İyi Saç ve Makyaj

“The Dig”

“Hillbilly Elegy”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Pinocchio”

En İyi Ses

“Greyhound”

“News of the World”

“Nomadland”

“Soul”

“Sound of Metal”

En İyi Görsel Efekt

“Greyhound”

“The Midnight Sky”

“Mulan”

“The One and Only Ivan”

“Tenet”

En İyi Kısa Animasyon (Britanya)

“The Fire Next Time”

“The Owl and the Pussycat”

“The Song of a Lost Boy”