A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 17:41

Milli takım, Kanada’daki ilk antrenmanını başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirirken çalışmada kamp kadrosuna dahil olan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da yer aldı.

Ay-yıldızlılar, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.