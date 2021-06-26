A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı
Tokyo Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'daki ilk idmanını tamamladı.
Milli takım, Kanada’daki ilk antrenmanını başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirirken çalışmada kamp kadrosuna dahil olan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da yer aldı.
Ay-yıldızlılar, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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