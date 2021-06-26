95. Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:03

Türk yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nu Jokey Ahmet Çelik ile Burgas kazandı. Jokey Ahmet Çelik, 2015 yılında başladığı Gazi Koşusu kazanma serisini 7'ye yükseltme başarısı gösterdi.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri çim pistte, 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katıldı.

ÜST ÜSTE 7. KEZ

Gazi Koşusu’nu üst üste 6 kez kazanarak kırılması neredeyse imkânsız bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik, seriyi 7’ye çıkardı. Sanem Kahraman’a ait Burgas isimli safkanla koşuya katılan genç binici, otoritelerce favori gösterildiği yarışı kazanacak adını tarihe yazdırdı. Daha önce hiçbir jokey üst üste bu kadar çok Gazi Koşusu yarışı kazanamadı.

Ahmet Çelik, 2015’te Renk, 2016’da Graystorm, 2017’de Piano Sonata, 2018’de Hep Beraber, 2019’da The Last Romance ve geçtiğimiz yıl da Call To Victory isimli safkanlarla üst üste 6 defa Gazi kazanma başarısını göstermişti.

Yılın en önemli randevusunun birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Kazanan atın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3 milyon 134 bin TL alacak. Eğer at sahibi, tayın aynı zamanda yetiştiricisiyse bu rakam 3 milyon 737 bin 850 TL'ye ulaşacak.

SEYİRCİSİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gazi Koşusu'na, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapıldı.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.

BAŞKAN İMAMOĞLU VE BAKAN KASAPOĞLU BİRLİKTE İZLEDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da hazır bulundu. İki isim de yarışı hipodromdan takip etti.

GAZİ KOŞUSU’NDA YARIŞAN ATLAR, SAHİPLER VE JOKEYLER

1. Anadolu Aslanı – G. Emre İçer – Mehmet Kaya

2. Brave Gladiator – Hakan Saner – Hüseyin Şimşek

3. Burgas – Sanem Kahraman – Ahmet Çelik

4. Fiero Mio – Muammer Kitapçı – Sadettin Boyraz

5. Giant Dream – Esra Atman – Mustafa Çiçek

6. Gülüm Osman – Haci İpek – Hışman Çizik

7. Just Unique – Ayşegül Kurtel – Ayhan Kurşun

8. Kafkas Beyi – Burhan Şen – Nurettin Şen

9. King Jackson – Serkan Aydın – Mertcan Çelik

10. Malkoçhan – Mehmet Cahit Malkoç – Akın Sözen

11. Mamba Forever – Lale Melek Atman – Halis Karataş

12. Megaloman – Adnan Türkoğlu – Kadir Tokaçoğlu

13. Overlord – Duygu Fatura – Tolga Yıldız

14. Real Runner – Melis Kurtel Emin – Gökhan Kocakaya

15. Red Luck – Alp Şemsettin Evcimen – Müslüm Çelik

16. Runner of Darkness – Murat Bayar – Vahdettin Kaplan

17. Skyline – Taylan Arslan – Barış Kurdu

18. Strong Legs – Sema Ulaş – Nevzat Avci

19. Turgutlu Efesi – Hakan Özcan – Onur Öztürk

20. Villager Song – Deniz Kurtel – Gökhan Gökçe

21. İllüzyon – Ahmet Kurt – Özcan Yıldırım

22. Break the Chain – Günsen Soyupak – Adem Aslan