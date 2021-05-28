A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'ne galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'ndeki ilk maçında Çekya'yı mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi ilk etaptaki 1'inci maçında Çekya’yı 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21 setlerle 3-1 mağlup etti.
Millilerde, en skorer isim 25 sayıyla Adis olurken ona Burak 17, Yiğit 10, Oğuzhan 9, Bedirhan 7, Murat 3 ve Efe 1’er sayıyla eşlik etti. Milli takım, yarın 16.00’da Portekiz ile karşılaşacak.
SALON: Chyzhovka-Arena
HAKEMLER: Kanstantsin Asipchyk (Belarus), Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus)
ÇEKYA: Michalek, Polak, Hadrava, Vasina, Sedlacek, Janouch, Pfeffer (L), Monik (L), (Galabov, Bartunek, Indra)
TÜRKİYE: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Burak, Oğuzhan, Caner (L), Beytullah (L), (Yiğit, Ahmet)
SETLER: 19-25, 25-22, 21-25, 21-25
SÜRE: 104 dakika (24', 27', 26', 27')
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