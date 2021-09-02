A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Rusya karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün saat 17.00'de Rusya ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 13:07
A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Rusya karşısında
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasında bugün saat 17.00'de Rusya ile karşı karşıya gelecek. 

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.

Şampiyona, bugün C ve D Grubu'nda yapılacak birer müsabakayla başlayacak. C Grubu'nda Finlandiya-Kuzey Makedonya, D Grubu'nda ise Estonya-Letonya maçları yapılacak.

"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:

3 Eylül Cuma: 17.00 Türkiye - İspanya

5 Eylül Pazar: 14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül Pazartesi:20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül Çarşamba: 20.00 Finlandiya - Türkiye

Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.


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