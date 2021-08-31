Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Meryem Boz açıklaması
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve takıma yeniden katıldığını açıkladı.
Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile oynadığı maç öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.
Meryem Boz'un durumuyla ilgili neden açıklama yapılmadığının sorulduğunu belirten Üstündağ, şöyle devam etti:
"Ne yapıyorsak milli takımımız, ülkemiz için. Meryem'in Romanya'da ufak bir rahatsızlığı ve bazı şüpheler vardı. Biz ambulans uçakla ülkemize getirdik. Acıbadem Hastanesinde bütün tetkiklerini yaptırdık, her şey normal ama bir süreç gerektirdi. Bu süreci de bekledik ve Meryem dün itibarıyla takıma katıldı, bugün sabah antrenmanını yaptı."
Üstündağ, "Meryem bütün kontrollerden geçti, sağlık durumu yerinde. Bugün takıma katıldı aramızda, Sırbistan'a gidince de bizimle beraber olacaktır." diye konuştu.
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