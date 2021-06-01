A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş’in doğum gününü kutladı

01 Haziran 2021 Salı, 16:17

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 69. yaş gününü Antalya kampında kutladı.

Şenol Güneş'in doğum günü kutlaması, A Milli Futbol Takımı Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan’ın da katılımıyla öğle yemeğinde gerçekleşti.

A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, tüm oyuncular adına takımın hediyesini Güneş’e sundu.

Doğum günü kutlamasında emeği geçen herkese teşekkür eden Güneş, kampta tüm takımla birlikte doğum gününü kutlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.



