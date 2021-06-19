A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu

19 Haziran 2021 Cumartesi, 18:03

EURO 2020 A Grubu 3'üncü maçında yarın İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’da Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YARIN YENİ BİR ŞANS VE YENİ BİR MAÇ"

2 maçta alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü, “Bizi sevenlere ve halkımıza bu sonuçları verdiğimiz için üzgünüz. Yarın son maçımız var. Bu maçı en iyi şekilde, bize yakışan şekilde oynayarak, 3 puanla devam etmek istiyoruz. Yarın son şansımız. Hepimiz üzgünüz. Yarın yeni bir şans ve yeni bir maç. Son antrenmanı yapıp maçı bekleyeceğiz” dedi.

"DOĞRU ELEŞTİRİYİ ALIP YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

2 maçta yenilen 5 gol hakkında konuşan Çağlar Söyüncü, “Bunu daha önce de dile getirmiştim. Sadece 2 kişinin yaptığı defansta ön plana çıkmak istemediğimi söylemiştim. Takım halinde defans yapmak önemli. 2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici. Burada doğru eleştiriyi alıp iyi şekilde yola devam etmek istiyoruz” dedi.

"HER MAÇIN ARDINDAN ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYORUZ"

Galler maçında yenilen goller hakkında da konuşan Çağlar, “Her maçın ardından özeleştiri yapıyoruz. Buralara gelemezdik bunu yapmasak. İyi oynadığımız maçların ardından oturup hatalarımızı ve eksiklerimizi konuşan bir takımız. Saha içinde son dakikalardı. Benim uyarım göze çarpmış. Kimse istemezdi böyle bitmesini. Benim söylediğim ters bir görüntü gibi çıkmış ama öyle bir durum yok. Hepimiz bu takımın parçasıyız. Özeleştiriyi her zaman yapıp doğru eleştirilerden ders alıyoruz. Yarınki maça bakacağız” diyerek sözlerini tamamladı.