A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk karşısında galip
A Milli Kadın Futbol Takımı, Tiran'daki özel karşılaşmada Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, Tiran’da Arnavutluk’u ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Türkiye’nin gollerini 62'nci dakikada Kezban Tağ, 66'ncı dakikada Ece Türkoğlu, 68'inci dakikada Ebru Topçu, 86'ncı dakikada Büşra Kuru kaydetti.
Arnavutluk’un tek golünü 54'üncü dakikada Megi Doci attı.
100'üncü kez milli formayı giyen Didem Karagenç’e mücadeleden önce 100'üncü maç plaketi ve formasını T.C. Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vasil Bici birlikte verdiler.
Milliler, Arnavutluk ile 12 Temmuz’da yaptığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.
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