Galatasaray’ın Layvin Kurzawa ile anlaştığı iddia edildi
Paris Saint Germain ile Galatasaray’ın Layvin Kurzawa transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da sol bek transferinde sona gelindiği ifade edildi. RMC Sports’ta yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Laywin Kurzawa için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
KURZAWA BEKLENİYOR
Haberde, iki takımın transfer konusunda anlaşmaya vadığı ve transferin resmiyet kazanması için Layvin Kurzawa’nın kararının beklendiği kaydedildi.
2015 yılında Monaco’dan Paris Saint Germain’e transfer olan Kurzawa, takımıyla sözleşmesini geçtiğimiz yıl 2024’e kadar uzatmıştı.
Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz yıl 19 maça çıkan Kurzawa 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Gizli ziyarette alınan karar
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Gizli ziyarette alınan karar
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Binance’a bir kötü haber daha
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu