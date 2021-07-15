Galatasaray’ın Layvin Kurzawa ile anlaştığı iddia edildi

15 Temmuz 2021 Perşembe, 18:40

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da sol bek transferinde sona gelindiği ifade edildi. RMC Sports’ta yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Laywin Kurzawa için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

KURZAWA BEKLENİYOR

Haberde, iki takımın transfer konusunda anlaşmaya vadığı ve transferin resmiyet kazanması için Layvin Kurzawa’nın kararının beklendiği kaydedildi.

2015 yılında Monaco’dan Paris Saint Germain’e transfer olan Kurzawa, takımıyla sözleşmesini geçtiğimiz yıl 2024’e kadar uzatmıştı.

Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz yıl 19 maça çıkan Kurzawa 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.







