A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi

19 Haziran 2021 Cumartesi, 21:22

Filenin Sultanları Milletler Ligi’ndeki 14'üncü maçında Güney Kore’yi 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez dörtlü finallere kaldı.

Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’da Brezilya ile karşılaşacak.

Müsabaka, trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.