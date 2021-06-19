A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-1 yenerek Voleybol Milletler Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi.
Filenin Sultanları Milletler Ligi’ndeki 14'üncü maçında Güney Kore’yi 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez dörtlü finallere kaldı.
Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’da Brezilya ile karşılaşacak.
Müsabaka, trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.
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