A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Lig’indeki üçüncü maçında Polonya’yı 3-1‘lik skorla mağlup etti.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı 3-1 mağlup ederek turnuvada 3’te 3 yaptı.
Filenin Sultanları, köşelerden Ebrar Karakurt’un başarılı smaçları ve Eda Erdem Dündar’ın tek ayak hücumu ile aldığı son sayıyla ilk seti 25-23 önde tamamladı. Millilerimiz, ikinci sette ilk teknik molaya kadar üstünlüklerini koruyarak Polonya’ya göz açtırmadı.
Teknik moladan sonra iyi bir yükseliş yakalayan Polonya, ikinci sette 27-25’lik skorla beraberliği yakaladı. Tuğba Şenoğlu’nun başarı performansı ve Polonya’nın dağınık bloklarını rahat geçen Milliler, üçüncü sette 25-23’lük set sayılarıyla 2-1 öne geçti.
Millerimiz, maçın final setinde servisleri karşılamakta zorlanan Polonya’yı 20-25’lik skorla geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde üçüncü maçında Polonya’yı 3-1 yenerek turnuvada 3’te 3 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan orta oyuncu Eda Erdem Dündar ve pasör çaprazı Ebrar Karakurt toplamda 43 sayıya ulaştı.
Milletler Lig’ine iyi başlangıç yapan Filenin Sultanları, FIVB dünya sıralamasında 4.sıraya yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın diğer maç programı şu şekilde:
31 Mayıs 2021 - 17.00: Kanada - Türkiye
1 Haziran 2021 - 11.00: Türkiye - Almanya
2 Haziran 2021 - 17.00: Çin - Türkiye
6 Haziran 2021 - 14.00: Türkiye - Tayland
7 Haziran 2021 - 13.00: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
8 Haziran 2021 - 13.00: Türkiye - Rusya
12 Haziran 2021 - 14.00: Japonya - Türkiye
13 Haziran 2021 - 11.00: Türkiye - Belçika
14 Haziran 2021 - 22.00: A.B.D. - Türkiye
18 Haziran 2021 - 22.00: Türkiye - Hollanda
19 Haziran 2021 - 19.00: Güney Kore - Türkiye
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Son ankette dikkat çeken 'Sedat Peker' detayı!