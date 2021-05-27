A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı mağlup etti

27 Mayıs 2021 Perşembe, 21:42

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı 3-1 mağlup ederek turnuvada 3’te 3 yaptı.

Filenin Sultanları, köşelerden Ebrar Karakurt’un başarılı smaçları ve Eda Erdem Dündar’ın tek ayak hücumu ile aldığı son sayıyla ilk seti 25-23 önde tamamladı. Millilerimiz, ikinci sette ilk teknik molaya kadar üstünlüklerini koruyarak Polonya’ya göz açtırmadı.

Teknik moladan sonra iyi bir yükseliş yakalayan Polonya, ikinci sette 27-25’lik skorla beraberliği yakaladı. Tuğba Şenoğlu’nun başarı performansı ve Polonya’nın dağınık bloklarını rahat geçen Milliler, üçüncü sette 25-23’lük set sayılarıyla 2-1 öne geçti.

Millerimiz, maçın final setinde servisleri karşılamakta zorlanan Polonya’yı 20-25’lik skorla geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde üçüncü maçında Polonya’yı 3-1 yenerek turnuvada 3’te 3 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan orta oyuncu Eda Erdem Dündar ve pasör çaprazı Ebrar Karakurt toplamda 43 sayıya ulaştı.

Milletler Lig’ine iyi başlangıç yapan Filenin Sultanları, FIVB dünya sıralamasında 4.sıraya yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın diğer maç programı şu şekilde:

31 Mayıs 2021 - 17.00: Kanada - Türkiye

1 Haziran 2021 - 11.00: Türkiye - Almanya

2 Haziran 2021 - 17.00: Çin - Türkiye

6 Haziran 2021 - 14.00: Türkiye - Tayland

7 Haziran 2021 - 13.00: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

8 Haziran 2021 - 13.00: Türkiye - Rusya

12 Haziran 2021 - 14.00: Japonya - Türkiye

13 Haziran 2021 - 11.00: Türkiye - Belçika

14 Haziran 2021 - 22.00: A.B.D. - Türkiye

18 Haziran 2021 - 22.00: Türkiye - Hollanda

19 Haziran 2021 - 19.00: Güney Kore - Türkiye