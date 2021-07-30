A Milli Kadın Voleybol Takımı, tur için yarın Arjantin karşısında olacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu 4. maçında yarın Arjantin ile mücadele edecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan milliler, Arjantin ile Ariake Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 08.30'de başlayacak.
Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.
TUR İÇİN 3-1 VEYA 3-0'LIK GALİBİYET YETECEK
A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.
B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.
Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.
GRUPTAN ÇIKARSA İLK OLACAK
Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek.
Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.
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