A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti

20 Ağustos 2021 Cuma, 22:11

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan milliler, ilk seti 25-15 kazandı.

Maçın ikinci setinde skorda 13-13 eşitliğin olduğu esnada, maçın hakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparken maça kısa süreliğine ara verildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ksenija Jurkovic kendine gelse de maçın kalan bölümünü yardımcı hakemin yönetmesine karar verildi.

SIRADAKİ RAKİP İSVEÇ

Tekrar başlayan ikinci seti Türkiye, 25-19 kazandı. Çekişmeli geçen üçüncü seti 26-24 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken, Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayı kaydetti.



Filenin Sultanları turnuvadaki ilk maçta Romanya’yı 3-1 mağlup etmişti.

Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak. Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.