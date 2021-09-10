A Milli Takım'ın yeni hocasının Okan Buruk olacağı iddia edildi
NTV Spor'un haberine göre, A Milli Takım'da boşalan koltuğua en son Medipol Başakşehir'de görev yapmış Okan Buruk getiriliyor.
NTV Spor'un haberine göre, A Milli Takım'da boşalan koltuğua en son Medipol Başakşehir'de görev yapmış Okan Buruk getiriliyor.
Haberde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 47 yaşındaki teknik direktörler büyük oranda anlaşmaya vardığı belirtildi.
EURO 2020'de alınan kötü sonuçların ve 6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından A Milli Takım'da çatırdamalar başlamış; bugün de Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.
Karşılıklı anlaşılarak Güneş'e veda edildikten sonra birçok isim gündeme geldi. Bunlar arasından en ciddi olan aday Okan Buruk'ta ise büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
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