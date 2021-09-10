A Milli Takım patronluğu için Rıza Çalımbay'dan yeşil ışık
Radyo Gol'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'nun haberine göre, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Milli Takım'dan teklif geldiği taktirde görevin başına geçeceğini söyledi.
Art arda gelen başarısız sonuçların ardından Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar bugün ayrıldı.
Milli takım patronluğu için Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın da adı geçiyor. Çalımbay, Radyo Gol’den Hasan Hüseyin Alimoğlu’na yaptığı açıklamada “Milli takım apayrı bir yer. Teklif gelmesi halinde kabul ederim. Sivasspor da sorun çıkarmaz. Sivasspor’dan istifa ederim ve milli takımın teklifini kabul ederim” dedi.
Tecrübesi ve bilgi birikimi sebebiyle, Güneş ile yolların ayrılması sonucu 8 Ekim'de oynanacak olan Norveç karşılaşmasına Rıza Çalımbay ile çıkılabileceği konuşuluyordu.
EURO 2020'de alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'in performansı tartışılırken, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'a zorlanmamız ve Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi, Güneş hakkındaki tereddütleri perçinlemişti. Bunun sonucunda günlerdir konuşulan ayrılık haberi, TFF tarafından resmiyet kazandı.
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