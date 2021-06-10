A101 hamileliğinin 8. haftasında işçiyi Kod-48 ile işten çıkardı

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:51

Mağaza Market-Sen'den yapılan açıklamada hamilelik izni kullanan bir kadının Kod-48 ile işten çıkarıldığı belirtildi.



Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Hamile olup çalışan kadınların yasalar gereği; 8 hafta doğum öncesinde, 8 hafta da doğum sonrasında toplamda 16 hafta doğum izni hakkı vardır. Adana’daki A101 işçisi hamileliğin 8. ayına kadar sabretti, karnı burnunda çalıştı ve en sonunda bu izin hakkını kullanmak istedi. Daha izne çıkalı 1 ay olmuşken Kod 48 gerekçe gösterilerek işten atıldı” dendi.

Mağaza Market-Sen’in açıklaması şu şekilde:

"Adana’da A101 işçisi doğum izni aldığı halde işten atıldı. Hamile olup çalışan kadınların yasalar gereği; 8 hafta doğum öncesinde, 8 hafta da doğum sonrasında toplamda 16 hafta doğum izni hakkı vardır. Adana’daki A101 işçisi hamileliğin 8. ayına kadar sabretti, karnı burnunda çalıştı ve en sonunda bu izin hakkını kullanmak istedi. Daha izne çıkalı 1 ay olmuşken Kod 48 gerekçe gösterilerek işten atıldı.

Kod 48 “işverenden izin almadan devamsızlık” anlamına geliyor. Mağaza müdürü işçinin iznini işletmeye bildirmedi. Durumu fark eden işçi kendisi bildirimde bulundu. Şirket merkezinden aldığı yanıt ise “yapacak bir şey yok” oldu. İşçi hakkı yiyen bu işletme, önüne çıkan her fırsatı değerlendiriyor. Doğum izninde 1 yılını doldurup kıdem tazminatı alacak işçinin, kıdem hakkına el koydular. İşçiyi işsiz bırakarak doğum sürecinde kazanacağı haklara el koydular.

A101 her türlü işgüzarlığı yaparak işçilerin haklarını ellerinden almaya çalışıyor. İşçileri kölece çalıştırmaya, ağalıkla yönetmeye, dilediği zaman kodlara başvurarak işten çıkarmaya çalışıyor. Ancak unuttukları bir şey var: A101 işçileri yalnız değil. Mağaza Market-Sen var. Adana’da hukuksuzca işten atılan A101 işçisinin yanındayız. Atacağı tüm adımlarda birlikte olacağız. Tüm market işçileri: Nerede hakkınız yeniyorsa asla sessiz kalmayın, bize ulaşın."