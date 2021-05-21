AA muhabirinin Süleyman Soylu sorusuna Sedat Peker'den ilk tepki
AA muhabiri Musab Turan'ın bakanlara ilettiği Süleyman Soylu sorusunun ardından dikkat çeken bir açıklama da Sedat Peker'den geldi.
Anadolu Ajansı(AA) muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği Süleyman Soylu sorusu gündeme oturdu.
AA muhabiri Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili, bakanlara şu soruyu yöneltti:
"Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?"
Sorunun ardından Soylu kanadından sert tepkiler yükselirken AA Genel Müdürü de istifaya çağrıldı.
Son olarak söz konusu videoyu hesabından paylaşan suç örgütü lideri Sedat Peker, “Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler” notunu düştü.
“Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler” pic.twitter.com/kunNKHQCOD— Sedat Peker (@sedat_peker) May 21, 2021
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