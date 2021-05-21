Soylu'nun danışmanı AA Genel Müdürü'nü hedef aldı: Bu ne şerefsizliktir

21 Mayıs 2021 Cuma, 20:59

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile olan tartışması AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara soruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yöneltilen sorular dikkat çekti. Muhabir'in, "Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" şeklindeki sorusu gündeme kısa sürede yerleşirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kanadından da sert yanıt geldi.

Kimi hesaplar muhabiri FETÖ'cü ilan ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü hedef aldı. "AA Genel müdürü acilen istifa etmelidir" diyen Yıldırımhan, "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir. AA muhabiri üzerinden Süleyman Soyluya ve hükümete suikast düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.