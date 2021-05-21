AA muhabirinden bakanları şaşırtan "Süleyman Soylu" sorusu

21 Mayıs 2021 Cuma, 19:04

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker’in sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar Türkiye’nin gündemine oturdu.

Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Peker'in çarpıcı iddiaları gündemi sarsarken, iktidar kanadının sessizliği özellikle dikkat çekti. Muhalefet bloğunun sık sık aydınlatılması gerektiğini ifade eden iddialar AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara soruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yöneltilen sorular dikkat çekti.

AA muhabiri Turan bakanlara, "Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" diye sordu. Bakan Varank, konuyu terörle mücadele üzerinden değerlendirerek yanıt verdi ve muhabire tepki gösterdi.

VİDEOYU SİLDİ

Videoyu daha önce sosyal medya hesabından yayınlayan Turan, bir süre sonra paylaşımı kaldırdı.