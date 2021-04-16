AA'daki görevi devreden Şenol Kazancı Turkcell'de yönetim kuruluna getirildi: Maaşı 56 bin TL

16 Nisan 2021 Cuma, 10:39

Geçtiğimiz günlerde yapılan Genel Kurul'la 6 yıldır sürdürdüğü Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevi son bulan Şenol Kazancı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) en büyük hissedarı olduğu Turkcell'in yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Turkcell'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirket yönetimine TVF'nin aday göstermesiyle 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Kazancı'yla birlikte Bülent Aksu, Figen Kılıç, Hüseyin Aydın ve Tahsin Yazar seçildi.

Ayrıca yine “TVF'nin önergesinin oylanması neticesinde, SPK uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine” karar verildi.

NET MAAŞI 56 BİN TL

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde, 3 yıl süreyle atamaları yapılan yönetim kurulu üyelerinin aylık net kazancı ise 56 bin TL olacak.

Kaynak: Duvar