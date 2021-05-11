AB, Doğu Kudüs ve Gazze'de "gerginliğin düşürülmesi çağrısı" yaptı
Avrupa Birliği (AB), Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de şiddetin durması gerektiğini belirterek, "taraflara gerginliği düşürme" çağrısında bulundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze içinde ve çevresindeki artan şiddetin acilen durması gerektiği bildirildi.
"Gazze'den İsrail'deki sivil halka roket atılması tamamen kabul edilemez ve gerginliği artıran dinamikleri beslemektedir" denilen açıklamada, tüm tarafların aşırıcılara karşı harekete geçme sorumluluğu bulunduğu, kutsal mekanların statükosuna saygı duyulması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, "Tüm taraflara gerginliği düşürücü çabalara dahil olma çağrımızı yineliyoruz. Daha fazla sivil can kaybının önlenmesi öncelik olmalıdır" ifadesine yer verildi.
KUDÜS'TEKİ GERGİNLİK
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.
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