İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

11 Mayıs 2021 Salı, 12:40

İsrail'in Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinlilere hava saldırısı düzenlmesinin ardından yapılan son açıklamada hayatını kaybedenlerinin sayısının 24'e ve yaralı sayısının 103'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ise yaralı sayısının 700'e çıktığını duyurdu.

HAMAS’TAN İSRAİL’E YENİ ULTİMATOM

Hamas, İsrail güçlerinin Tapınak Dağı’ndan yerel saatle 02.00’ye kadar geri çekilmemesi halinde İsrail’e büyük çaplı bir saldırı daha düzenleyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Hamas tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada ise, İsrail’in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nden yerel saatle 18.00’e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs’teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00’e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

'VENEZÜELLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'

Venezüella hükümeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik bombardımanlarının insanlık dışı eylem olduğu belirtilerek, "Venezüella, Filistin halkının egemenliğini, bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını savunmada tarihi ve ilkeli konumunu yeniden teyit ederken, zalim saldırılardan sonra Filistin hükümeti ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir" denildi.

Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "İsrail ordusu ve polisi, aralarında küçüklerin de bulunduğu masum sivilleri hedef alıyor. Bölgede barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu, yalnızca taraflar arasında Birleşmiş Milletler nezdinde saygıya dayalı diyalog ve müzakerelerdir" değerlendirmesi yapıldı.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN KINAMA

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı ve en az 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Gheit bu saldırının "gelişigüzel ve sorumsuz" bir saldırı olduğunu söyledi.

Gheit İsrail'in Kudüs'te tansiyonun "tehlikeli biçimde" yükselmesinden sorumlu olduğunu söylerken uluslararası camiayı şiddeti durdurmak için adım atmaya çağırdı.