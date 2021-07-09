AB, göçmen krizi için Türkiye’ye heyet gönderiyor
Avrupa Birliği (AB) ve Belarus arasında yaşanan göçmen krizi yeni gelişmeler sürüyor. Litvanya Başbakanı Ingrida Simontyne, Türkiye’nin de adının geçtiği göçmen tartışması sonrası AB’den bir heyetin Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
Litvanya Başbakanı Ingrida Simontyne'nin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Litvanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin sığınmacılar konusunu görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceğini söylemişti.
AB, YENİ BİR GÖÇMEN DALGASI
Geçtiğimiz ay Yunanistan’dan Litvanya’ya uçan Ryanair uçağını Minsk’te indirip uçakta bulunan sağcı muhalif Roman Protasevich’i gözaltına alan Belarus’a yaptırım kozunu kullanan AB, yeni bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya. AB’nin yaptırım kararları karşısında Belarus yönetimi, “sınırlarımızı açarız” dedi, ülkenin sınır komşusu AB ülkeleri tepki gösterdi.
"İSTANBUL’DAN KALKAN UÇAKLARDA DA GÖÇMENLER BULUNDU"
Litvanya Başbakanı Simonyte Belarus’un mülteci planının detaylarını paylaştığı basın açıklamasında, Türkiye ile ilgili de iddialarda bulundu. Söz konusu güzergahın ana hattının Irak’ın başkenti Bağdat ile Belarus’un başkenti Minsk arasında olduğunu, ancak İstanbul’dan kalkan uçaklarda da göçmenler bulunduğunu dile getirdi. Belarus’un dışarıdan gelen göçmenleri yasa dışı yollarla Litvanya’ya geçirdiğini iddia ederek, bu geçişleri durdurmak amacıyla sınır hattına duvar örüleceğini ve güvenlik güçleri yerleştirileceğini bildirdi.
"LİTVANYA İLE BU KONUDA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mültecilerle ilgili, "Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, bu deneyimi Litvanya ve bölgedeki diğer ülkelerle paylaşırız. Litvanya ile bu konuda çalışmaya hazırız. Afganistan’dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir işbirliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu kaynak ülke ile çözmek gerek, Afganistan’daki ekonomik kalkınmayı destekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen sığınmacılar konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıklamıştı.
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