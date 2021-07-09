Tosuncuk Mehmet Aydın'ın avukatı açıkladı: İşte sıradaki hamlesi

09 Temmuz 2021 Cuma, 11:36

Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın, geçen günlerde Türkiye'ye getirilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıkmıştı. Aydın'ın savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenilmişti.

Tutuklanan Mehmet Aydın'ın avukatı Fatih Kuş, Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'in sorularını yanıtladı.

İşte, Aydın'ın avukatının sorularımıza verdiği yanıtlar...

Neden teslim olduğu ile ilgili birçok bilgi mevcut. Hangi bilgi doğru?

Neden teslim olduğu ile ilgili verilen bilgiler yanlış. Ailesi ile ilgili bir durum mevcut değil. Bu beyanlar nasıl yayıldı biz de bilmiyoruz. Zararları giderebileceğini düşündüğü için teslim olma kararı aldı ve teslim oldu.

Ödemeleri nasıl yapmayı planlıyor?

Dosyada gizlilik kararı kalktıktan sonra bu beyanlar ortaya çıkacak ve hepimiz rahatlamış olacağız.

Dosyada toplam kaç sanık var?

Şu an tutuklandığı dosyada tek sanık Mehmet Aydın fakat yargılandığı birden fazla dosya var. Diğer dosyalardan birinde yirmiye yakın sanık mevcut. Diğer sanıklar eklenir mi ve dosyalar birleşir mi bilmiyoruz, bu savcının kararı.

Bu dosyada sizin amacınız beraatine yönelik mi olacak?

Evet öncelikle beraati için çalışacağız. Sonrasında en az cezayı almasına yönelik uğraşacağız. Kendisi zaten aşamaları bir bir anlattı ve ifade etti. Bu amacın oluşup oluşmadığı henüz net değil, buna mahkeme karar verecek. Müvekkilimizin beyanları böyle bir amacının olmadığı yönünde. Dosyadaki beyanlara bakıldığında bu durumlar da ortaya çıkacaktır.

'KAÇMADI, GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ'

Yurtdışına çıkmasındaki sebep nedir?

Zaten yurtdışına çıkarken buradaki işler farklı bir hal almamıştı. Yurtdışına 2018'in Ocak ayında çıkıyor ve kendisi yurtdışına çıktığında kendisi ile ilgili durumlar çıkmaya başlıyor. Sonra da dönmemeye karar veriyor. Durum kötüye gidiyor diye kaçmıyor. Geri dönmemek istiyor sadece.

Açılışı yapılan fabrikalarda üretimin olmadığı belirtiliyor. Bu durum hakkında ne diyorsunuz?

Bu iddialara ilişkin bilirkişi raporları var ama eksikler. Biz bu raporlara da itirazlarımızı yapacağız ve mahkeme süresince ortaya çıkacaktır. Okuyucular diledikleri gibi görüyorlar dosyayı, bizim ümidimiz beraat etmesindedir.