AB Komisyonu: "Aşı yaptıranlara seyahat kısıtlamasını kaldırın"

AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.

AA
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:43
AB Komisyonu:
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AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.

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