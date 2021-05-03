AB Komisyonu: "Aşı yaptıranlara seyahat kısıtlamasını kaldırın"
AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.
AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.
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