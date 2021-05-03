Gana 1,3 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
Batı Afrika ülkesi Gana'nın, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 1,3 milyon doz alacağı bildirildi.
Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yaptığı açıklamada, aşıların 15 Mayıs'ta ülkeye ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Akuffo-Addo, ülkeye gelecek 1,3 milyon doz aşıya ilişkin, "Böylece ülkemizi, ekonomimizi ve hayatımızı hepimizin arzuladığı normale döndürmeyi umabiliriz." ifadesini kullandı.
Nana Akuffo-Addo, Kovid-19'a karşı en iyi koruma yolunun maske takmak olduğunu işaret ederek, halkın maske takmaktan yorulmamasını istedi.
Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından 4 milyon 222 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.
Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel aşılama sürecinde şimdiye kadar 1 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.
Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 92 bin 601 kişi virüse yakalandı, bunlardan 90 bin 248'i sağlığına kavuştu, 779 kişi ise yaşamını yitirdi.
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