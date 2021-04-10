AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Geceleri uyuyamıyorum

10 Nisan 2021 Cumartesi, 15:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüşmesinin ardından yaşanan protokol eleştirilerine ilişkin Michel yeni bir açıklamada bulundu. Michel, "O günden beri geceleri iyi uyuyamıyorum çünkü sahneler kafamda tekrar tekrar canlanıyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmede ayakta kalmasına tepki sürerken, koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den açıklama geldi.

Almanya merkezli Handelsblatt gazetesine konuşan AB Konseyi Başkanı, "Mümkün olsa geri dönüp bunu düzeltmek isterdim. O günden beri geceleri iyi uyuyamıyorum çünkü sahneler kafamda tekrar tekrar canlanıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen salı günü Beştepe'de Avrupa Birliği liderleri ile yaptığı görüşmelerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmemiş, AB Komisyonu'nun ilk kadın lideri, Erdoğan ve Michel yerleştirilen iki sandalyeye oturduktan sonra ayakta kalmıştı.

Daha sonra çekilen görüntülerde von der Leyen'in mevkidaş olmamalarına rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılıklı, Erdoğan ve Michel'den uzakta bir kanepede oturduğu görülmüştü.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu görüntülerin ardından Erdoğan'a yönelik olarak 'diktatör' ifadesini kullanmıştı.

Son olarak Alman Der Spiegel dergisi, “AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı bir haber hazırlamıştı. Haberde, “AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldığı” öne sürülerek “Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri” ifadeleri yer almıştı.



