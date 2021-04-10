Alman Der Spiegel dergisinden “koltuk krizi” değerlendirmesi: “Güç mücadelesinin sahneleri”

10 Nisan 2021 Cumartesi, 10:28

Alman Der Spiegel dergisi, “AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı bir haber hazırladı. Değerlendirmede, “AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldığı” öne sürülerek “Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri” ifadeleri yer aldı.

Yaşanan protokol olayının “fiyasko” olarak nitelendirildiği değerlendirmede, bu durumun sorumlusu Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğu kaydedildi.

BELİRGİN BİR ÇATIŞMA VARDI

Değerlendirmede, von der Leyen ile Charles Michel arasında aylardır özellikle dış politika konusunda belirgin bir didişme olduğu vurgulanarak, Michel'in AB zirvelerine ev sahipliği yapmaktan daha fazlasını istediği Leyen'in ise ticaret ve düzenleyici gücüyle dünyayı gölgede bırakan bir jeopolitik komisyona liderlik etmek istediği iddia edildi.

Ankara'ya Covid-19 nedeniyle Ursula von der Leyen'in protokol memurlarının gelmediği, onun yerine Michel'in protokol memurlarının geldiği ve buradaki ayarlamaların o memurlarca yapıldığı belirtildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Komisyon Başkanı açıkça bir şekilde şaşırdı. Von der Leyen’in de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Cumhurbaşkanı ile aynı şekilde oturmalıydı” ifadesini kullanmıştı.

Michel ise sosyal medya paylaşımında protokol eleştirilerine, “Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir olaya dönüşmesini istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmede de İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünden bahsettik…” yanıtını vermişti.