Abba’nın ‘Waterloo’ parçası Eurovision tarihinin en sevilen şarkısı seçildi

17 Mayıs 2020 Pazar, 10:41

Koronavirüs yüzünden iptal edilen Eurovision Şarkı Yarışması’nın yapılması gereken gece BBC'de yayınlanan özel bir programda yapılan oylama sonucu yarışmanın tarihinde dinleyicilerin en beğendiği şarkı “Watreloo” oldu.

Abba’nın seslendirdiği parça 1974 yılında yarışmayı kazanmış ve İsveçli pop grubunu tüm dünyada tanınan bir ikona dönüştürmüştü.

Şarkı İngiltere listelerinde zirveye kadar yükselmiş ve 45’lik plağı 6 milyona yakın satmıştı.



19 ŞARKI YARIŞTI



Eurovision tarihinin en sevilen parçasını belirlemek için yapılan özel yayına uzman bir seçici kurul tarafından belirlenen 19 şarkı seçildi. Bu parçalar arasında İngiliz Bucks Fizz grubunun 1981’de yarışmayı kazanan “Making Your Mind Up” adlı şarkısı ile 70’li yıllarda çok sükse yapan Brotherhood of Man’in “Save Your Kisses For Me” adlı şarkısı da var.



19 parçalık liste aşağıdaki gibi şekillendi:



“Dancing Lasha Tumbai” - Verka Serduchka (Ukrayna) - 2007



“Diva” - Dana International (İsrail) - 1998

“Euphoria” - Loreen (İsveç) - 2012

“Fairytale” - Alexander Rybak (Norveç) - 2009

“Fuego” - Eleni Foureira (Kıbrıs Rum Kesimi) - 2018

“Heroes” - Måns Zelmerlöw (İsveç) - 2015

“Love Shine A Light” - Katrina & The Waves (İngiltere) - 1997

“Making Your Mind Up” - Bucks Fizz (İngiltere) - 1981

“Nel Blu Dipinto Di Blu” - Domenico Modugno -(İtalya) - 1958

“Ooh…Aah…Just A Little Bit” - Gina G (İngiltere) - 1996

“Poupée de cire, poupée de son” - France Gall (Lüksemburg) - 1965

“Rhythm Inside" - Loïc Nottet (Belçika) - 2015

“Rise Like A Phoenix” - Conchita Wurst (Avusturya) - 2014

“Satellite” - Lena (Almanya) - 2010

“Save Your Kisses for Me” - Brotherhood of Man (İngiltere) - 1976

“Soldi" - Mahmood (İtalya) - 2019

“Sound of Silence” - Dami Im (Avustralya) - 2016

“Toy” - Netta (İsrail) - 2018

“Waterloo” - Abba (İsveç) - 1974