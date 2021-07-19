ABD Adalet Bakanlığı, soruşturmalarda gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, federal savcıların sızıntı haberlere karşı açılan soruşturmalarda bazı istisnalar dışında gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından bugün federal savcılara gönderilen talimatta, hükümetin hassas bilgi sızıntılarını araştırırken federal savcıların muhabirlerin kayıtlarına erişim yetkisini ciddi şekilde sınırladığı belirtildi.
Talimatta, muhabirlerin yabancı istihbarat veya terör örgütleri için çalıştıkları şüphesi ile adam kaçırma, çocuklara karşı işlenen suçlar gibi acil durum içeren istisnalar dışında telefon veya e-mail gibi iletişim kayıtlarına el konulmasının yasaklandığı bildirildi.
Mayıs ayında, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Rusya soruşturması kapsamında CNN, Washington Post ve New York Times’tan bazı gazetecilerin iletişim kayıtlarına gizlice el konulduğunun ortaya çıkması üzerine, ABD Başkanı Joe Biden, bu uygulamanın çok yanlış olduğunu açıklamıştı.
Biden, kendi döneminde Adalet Bakanlığının buna izin vermeyeceğini belirtmiş, Bakan Garland da 5 Haziran’da gazetecilere, Trump dönemindeki söz konusu uygulamanın kaldırılması için çalıştıklarını belirtmişti.
Söz konusu dönemde, Kongre’den bazı üyeler ve çalışanlarının kayıtlarına da el konulduğu haberlere yansımıştı.
Video Haberler
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- Müjde belli oldu; oraya da 'külliye'
- Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
- Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban’ın yerine yeni transfer
- Dilipak'tan Erdoğan'ın 'müjde'sine tepki
- Melih Bulu ile ilgili çarpıcı iddia!
- Erken seçim için dikkat çeken iddia: Galiba az kaldı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar