ABD, Almanya Spangdahlem Hava Üssü'ndeki F-16'larını BAE'ye kaydırdı
Amerikan ordusuna ait F-16 savaş uçakları, Almanya'daki Spangdahlem Hava Üssü'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) nakledildi. Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Gregory Guillot yaptığı açıklamada 'konuşlandırmayla birlikte bu birlik muharebe operasyonlarının yanı sıra çeşitli görevleri yerine getirecek' dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Spangdahlem Hava Üssü'nde konuşlu, 480. Filo'ya bağlı uçakların geçen hafta BAE'deki Zafra Hava Üssü'ne nakledildiğini bildirdi.
UPI haber ajansına göre, Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Gregory Guillot yaptığı yazılı açıklamada, "480. Filo'nun konuşlandırılması, ABD Hava Kuvvetleri'nin yeteneğini ve CENTCOM'un bölgede güvenlikle istikrarı artırmak için müttefiklerine ve ortaklarına verdiği taahhüde bağlığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
'ÇEŞİTLİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEK'
Independent Türkçe’nin haberine göre, bu gelişmenin akabinde neler yapılacağını aktaran Guillot, "Konuşlandırmayla birlikte bu birlik muharebe operasyonlarının yanı sıra ortak ve bölgesel müttefiklerle eğitim de dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirecek, birliğin genel teyakkuz gücü gelişecek ve gelecekteki operasyonları desteklemek için daha iyi hazırlanmış bir şekilde (ABD'nin Avrupa Komutanlığı'na) dönecek" dedi.
F-35 savaş uçakları ekim ayında ABD'nin Utah eyaletindeki Hill Hava Üssü'ne dönmüştü.
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