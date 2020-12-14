ABD bakanlıklarına 'yabancı bir devletten' siber saldırı
Beyaz Saray, ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunulduğunu açıklarken, Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürdü.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını duyurdu.
Açıklamada Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır." ifadesini kullandı.
Amerikan basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyinin cumartesi günü konuya ilişkin acil toplandığı belirtildi.
Öte yandan Washington Post gazetesi, söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerların olduğunu öne sürdü.
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