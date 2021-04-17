ABD Başkanı Biden'dan 'ülkeye gelecek göçmen sayısı' kararı
ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump tarafından belirlenen yıllık 15 bin göçmen kabul şartıyla ilgili kararını açıkladı.
Joe Biden yönetimi, daha önce Donald Trump tarafından belirlenen yıllık 15 bin göçmen kabul şartının değişmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada Biden, şubat ayında yaptığı açıklamalarda ABD'nin göçmen meselelerindeki ahlaki liderliğinin önemini ve ABD'nin diğer ülkeleri de kapılarını ardına kadar açmaya zorlayacağını belirtmişti. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki basın toplantısında, ABD'nin güney sınırına gelen göçmen sayısındaki artışın başkanın üst sınırı yükseltme sözünü yerine getirmeme kararında bir faktör oynadığını kabul etti.
‘SÖZÜNDE DUR’ ÇAĞRISI
New York'tan kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Biden’ın bu vaatten vazgeçmesine tepki gösterdi. Ocasio Cortez, “Kesinlikle ve kesinlikle kabul edilemez. Biden göçmenleri hoş karşılayacağına söz verdi ve insanlar bu söze dayanarak ona oy verdi. Trump yönetiminin tarihsel olarak düşük göçmen kabul sınırı da dahil olmak üzere yabancı düşmanı ve ırkçı politikalarını sürdürmek tamamen yanlış. Sözünde dur" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Şubat ayında eski Başkan Trump tarafından belirlenen yıllık 15 binlik göçmen kabul sayısını yükseltme ve bir sonraki mali yıl için yıllık göçmen kabul sınırını 125 bine çıkarma sözü vermişti.
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