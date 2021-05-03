ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye 2020'de en çok gazetecinin tutuklandığı 3 ülkeden biri

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:49

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajında Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) 2020 yılı verilerine göre; Çin, Türkiye ve Mısır'ın en çok tutuklu gazetecilerin bulunduğu ülke olduğuna dikkat çekti.

"BUGÜNLERDE GAZETECİ HAKLARI İÇİN DURUMU ÇOK ÜZÜCÜ"



"Özgür ve bağımsız basın, halka kendilerini koruyabilecek, bilinçli kararlar vermelerini sağlayacak ve hükümet yetkililerini sorumlu tutacak bilgileri ileten temel bir kurumdur" mesajı veren Blinken, "Bağımsız medyanın sunduğu doğru bilgini demokratik toplumlar için bir temel oluşturduğunu" vurguladı. "Bugünlerde gazeteci hakları için durumu çok üzücü" diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, önemli veriler paylaştı.

"2020'DE EN ÇOK GAZETECİ TUTUKLAYAN ÜLKELERDEN"



CPJ'nin verilerine göre; Türkiye'nin Çin ve Mısır ile birlikte 2020'de en çok gazeteci tutuklayan ülkelerden olduğuna dikkat çeken Blinken, CPJ'nin 2020 yılının veri biriktirmeye başlamalarından bu yana en çok gazetecinin haber yaptıkları için tutuklandığı yıl olduğunu belirttiğini söyledi.

Blinken, birçok zapt edici hükümetin pandemi şartlarını gazetecilere daha fazla baskı uygulamak için kullandığını belirterek, günümüzde özgür bilgi akışı için internet özgürlüğünün önemine değindi.