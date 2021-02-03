ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması: Cinsel azınlıklara yönelik nefret söylemini şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasına karşı düzenlenen gösteriler, öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2021 Çarşamba, 23:39
ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması: Cinsel azınlıklara yönelik nefret söylemini şiddetle kınıyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'ya karşı gösteriler ile öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi.

Amerikan Dışişleri, 'gösteriler bağlamında kullanılan LGBTİ+ karşıtı söylemi kınadıklarını' da açıkladı.


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