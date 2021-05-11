ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer aşısının 12-15 yaş grubu için kullanımına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech'in geliştirdiği Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasına onay verdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 00:32
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer aşısının 12-15 yaş grubu için kullanımına onay
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Koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları devam ederken, Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşı üzerindeki incelemelerini tamamladı. BioNTech'in geliştirdiği Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasına onay verildi. 

Pfizer ve BioNTech aşısı ABD başta olmak üzere pek çok ülkede 16 yaş ve üzeri kişiler için kullanım onayı almıştı. 


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