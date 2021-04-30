Pfizer, ABD’de üretilen aşıların ilk sevkiyatını gerçekleştirdi
Pfizer, ABD'de üretilen koronavirüs aşılarını ihraç etmeye başladı, ilk sevkiyat Meksika'ya yapıldı.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer Meksika'ya bu hafta yaptığı koronavirüs aşı sevkiyatında ABD'deki tesislerde üretilen aşı dozları da bulunuyor.
Pfizer'ın Michigan eyaletindeki Kalamazoo üretim tesisinde imal edilen aşıların Meksika'ya sevkiyatı, ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump dönemindeki aşı ihracatı kısıtlamalarının mart sonunda sona ermesinden sonra şirketin ABD'deki tesislerden yurt dışına yaptığı ilk sevkiyat oldu.
Reuters’a bilgi veren kaynaklar, Meksika'ya gönderilen aşı dozlarının diğer ülkelere yapılması beklenen aşı ihracatının ilki olduğunu belirttiler.
BİRÇOK ÜLKE AŞI ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR
ABD hükümeti, çaresizce aşıya ihtiyaç duyan diğer ülkelere elindeki fazla aşıların gönderilmesi için son haftalarda yoğun baskılara maruz kalıyordu. Koronavirüsün hâlâ çok yaygın olduğu birçok ülke salgının etkilerini azaltmak için aşı dozu elde etmeye çalışıyor.
Varlıklı devletler, Pfizer ve Moderna'nın koronavirüs aşılarının son derece yüksek etkinlik oranından dolayı bunları stoklamaya çalışıyorlardı. AstraZeneca ve Johnson & Johnson şirketlerinin koronavirüs aşıları konusundaki güvenlik kaygıları ve üretim sorunları bu aşıları gözden düşürmüştü.
Pfizer, Meksika'ya şu ana kadar 10 milyondan fazla doz aşı yolladı.
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