ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den çağrı: Anlaşmayı hızla sonuçlandırın
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan, yaptığı yazılı açıklamada küresel vergi anlaşmasını hızla sonuçlandırması gerektiğini söyledi. Yellen, "Küresel ekonominin yüzde 90'ından fazlasını temsil eden 131 ülke bu konuda hemfikir" dedi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 Maliye Bakanları toplantısının, dünyanın küresel kurumlar vergisinde "dibe doğru yarışı" bitirmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirterek, anlaşmanın hızla sonuçlandırılması çağrısında bulundu.
"BİR DİZİ KONUDA İLERLE SAĞLANDI"
Yellen, yazılı açıklamasında, G20'nin küresel kurumlar vergisi, iklim değişikliği ve düşük gelirli ülkelere aşı sağlanması da dahil bir dizi konuda ilerleme kaydettiğini aktardı.
DÜNYA'YA HIZLI OLUN ÇAĞRISI
G20 toplantılarının, dünyanın kurumlar vergisinde "dibe doğru yarışı" sona erdirmeye hazır olduğunu ve en az yüzde 15'lik küresel asgari vergisiyle bunun nasıl yapılacağı konusunda geniş bir fikir birliği olduğunu doğruladığını belirten Yellen, "Küresel ekonominin yüzde 90'ından fazlasını temsil eden 131 ülke bu konuda hemfikir. Dünyanın artık anlaşmayı sonuçlandırmak için hızlı hareket etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
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