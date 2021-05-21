ABD Hazine Bakanlığı’ndan kripto para hamlesi
ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanan vergi uyumluluğu planına ilişkin raporunu yayınladı.
ABD Hazine Bakanlığı, vergi uyumluluğuna ilişkin raporunu yayınladı. Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekildi.
Raporda, işletme gelirinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.
10 BİN DOLARDAN FAZLASI İÇİN...
Raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi önerisi yer aldı.
Öte yandan raporda, 2019'da yaklaşık 600 milyar dolar olan vergi açığının ele alınmazsa gelecek 10 yılda yaklaşık 7 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
Raporda, Biden yönetiminin vergi uyum gündeminde yer alan girişimlerle gelecek 10 yılda 700 milyar dolarlık ek vergi gelirinin öngörüldüğü aktarıldı.
İlgili Haberler
- Kripto paralarda son durum: Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin'de son rakamlar (21 Mayıs 2021)
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Kripto paralar neden değer kaybediyor?
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Çin'in işlem yasağı kararı sonrası kripto paralar sert düşüş yaşadı
- Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
Video Haberler
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- Anıtkabir'e yapılana isyan etti
- Sedat Peker'den yeni paylaşım
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu’nun bahsettiği Köfteci Yusuf kimdir?
- Blinken’la ilk kez görüşen Lavrov’dan açıklama
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Meteoroloji uyardı!
- Adil Serdar Saçan'dan olay 'Sedat Peker' açıklaması
- Yılmaz Özdil, Sedat Peker hakkında ne demişti?
- Süleyman Soylu'dan, Sedat Peker'e videolu jet yanıt