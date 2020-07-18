ABD insan hakları hareketinin 'kahramanı' John Lewis yaşamını yitirdi

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:53

1963 yılında Kurucusu olduğu Şiddetsiz Öğrenci Koordinasyon Komitesi’nin başkanlığını üstlendi. Bu dönemde Martin Luther King’in “Bir Hayalim var” konuşmasını yaptığı yürüyüşün organizasyonunda yer alan Lewis, King tarafından yönetilen “Büyük Altılı” (Big Six) insan hakları aktivistlerinin en genç ve hayatta kalan son üyesiydi. Lewis 1965 yılında Selma'da bulunan Edmund Pettus Köprüsü'ndeki 600 kişilik ‘Kanlı Pazar’ yürüyüşüne liderlik etmesi ile ün kazandı.

OBAMA: BUGÜN IRKÇILIĞA KARŞI ÇIKAN GENÇLER ONUN ÇOCUKLARI

ABD’nin önceki başkanı Barack Obama paylaştığı mesajında Lewis ile hukuk fakültesi yıllarında tanıştığını belirterek “Kahramanlarımdan biriydi” dedi. Lewis’le son olarak George Floyd’un öldürülmesinin ardından organize edilen bir etkinlikte bir araya geldiğini söyleyen Obama, Floyd’un ardından adalet talebiyle eylem yapan her ırktan, her cinsiyet ve cinsel yönelimden gençlerin Lewis’in çocukları olduğunu ifade etti. Obama, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: “Yıllar sonra ABD senatörü seçildiğimde ondan ilham aldığımı söyledim. ABD başkanlığına seçildiğimde, yemin etmeden önce açılış standına sarıldım ve onun yaptığı fedakarlıklar sayesinde orada olabildiğimi söyledim. Ve tüm bu yıllar boyunca, bana, Michelle’e ve ailemize bilgelik ve cesaret vermeyi asla bırakmadı. Onu çok özleyeceğiz.”

ABD eski başkanlarından Bill Clinton ise “John Lewis, Amerika’nın karşılanmamış ‘herkes için eşitlik ve adalet’ vaadini yerine getirmek ve birlikte daha kusursuz bir birlik kurmak için bir ülke yaratmak için sahip olduğu her şeyi verdi. Böylece milletin vicdanına dönüştü” ifadelerini kullandı.

ABD senatosu çoğunluk lideri Mitch McConnell ise Lewis'in “hayatını ırkçılıkla mücadeleye adayan öncü bir sivil haklar lideri” olduğunu söyledi.