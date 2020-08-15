ABD, TikTok'a 90 gün süre tanıdı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:10

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ByteDance'in, ABD'deki tüm varlıklarını 90 gün içinde elden çıkarması öngörüldü. Ayrıca kararnamede, ByteDance'in uygulamalarıyla kullanıcılardan edindiği verileri de bu süre içinde imha etmesinin ve Yabancı Yatırım Komitesini bilgilendirmesinin beklendiği bildirildi.

Trump, 7 Ağustos'ta da ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik iki kararname imzalamıştı.



