ABD ve AB ülkelerinin ardından Türkiye'den de Suriye seçimlerine karşı açıklama

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:58

ABD'nin de aralarında olduğu 5 ülkenin Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini meşru görmediklerini duyurmasının ardından Ankara da benzer bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan seçimlerin "Suriye halkının iradesini yansıtmadığı" öne sürüldü.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir."