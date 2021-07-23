ABD'de Covid-19 aşısı olmayanlar, ileride de aşı olmayı düşünmüyor
ABD'de yapılan bir anket, henüz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayanların büyük çoğunluğunun daha sonra da aşı yaptırmayı düşünmediğini gösterdi.
AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete göre, ABD'de Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 35'i büyük ihtimalle aşı yaptırmayacağını, yaklaşık yüzde 45'i de kesinlikle aşı yaptırmayı düşünmediğini belirtti.
Ankete katılanların sadece yüzde 3'ü kesinlikle Covid-19 aşısı olmak istediğini söylerken, yüzde 16'sı da muhtemelen aşı olacağını beyan etti.
AŞININ KORUYUCULUĞUNA İNANMIYORLAR
15 ile 19 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde seçilen Covid-19 aşısı yaptırmamış 1308 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 64'ünün aşıların Covid-19'un yeni varyantlarına karşı etkili olduğuna hiç inanmadığını ya da çok az inandığını söylediği ifade edildi.
Sağlık uzmanları, anketten çıkan sonuçların, ülkede daha fazla önlenebilir vaka ve ölüm olacağını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu, Covid-19 salgını konusunda bilimsel veriler ne gösterirse göstersin nüfusun bir kısmının ikna edilmesinin zor olacağını belirtti.
AŞI YAPTIRANLARIN ORANI YÜZDE 56.4
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 56,4'ü ilk doz, yüzde 48,8'i de iki doz aşıyı yaptırmış durumda bulunuyor.
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