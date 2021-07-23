Adıyaman'da 7 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 ev yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilik yaptığı açıklamada kararın kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine alındığını bildirdi.
Adıyaman'da 7 evde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 7 ev karantinaya alındı.
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