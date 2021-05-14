ABD’de enflasyonun beklenenden yüksek çıktı, döviz kurları yükselişe geçti

14 Mayıs 2021 Cuma, 02:38

Türk Lirası bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde negatif ayrışma gösterdi. ABD’de nisan ayı enflasyonu yüzde 0.8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Beklenti, artışın yüzde 0.2 düzeyinde olacağı yönündeydi. Yaşanan bu sert artış sonrası ABD’de enflasyon 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD’de üretici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 artış kaydetti ve yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

PSİKOLOJİK SINIR AŞILDI

ABD’de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan güçlenme yerini yatay bir seyre bırakırken 8.50’yi gören kurda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu.

Analistler enflasyonist baskılarla başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere küresel bazda merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha önce artırmak zorunda kalması ihtimali nedeniyle tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığın arttığını söyledi.