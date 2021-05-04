Merkez Bankası kritik verileri açıkladı: Döviz açığı artıyor!
Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre; Ocak 2021' e göre 'net döviz pozisyonu' açığı 155 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani Ocak 2021'e göre net döviz pozisyonu açığı 311 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası (TCMB), açıklamasında "Şubat 2021 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2021 verilerine göre varlıklar 1 milyar 182 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 493 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 155 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2021 dönemine göre 311 milyon dolar arttı." ifadelerine yer verdi.
VARLIK DAĞILIMI
Şubat 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 51 milyon dolar, 19 milyon dolar ve 177 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 182 milyon dolar arttı.
YÜKÜMLÜLÜK DAĞILIMI
Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 58 milyon dolar ve 574 milyon dolar artarken, ithalat borçları 139 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 493 milyon dolar arttı.
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