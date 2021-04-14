ABD'de Nusret'e suçalama: 40 milyon TL'lik dava açıldı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 11:36

Nusret'in isteği üzere "salt bae" pozunun çizimini yapan sanatçı, eserin kendi izni dışında kullanılmasını iddia ederek, Nusret'e 5 milyon dolarlık (40 milyon TL) dava açtı.

Pazartesi günü Manhattan Federal'de görülen davada konuşan William Hicks adlı sanatçıya göre, kendisi ve diğer sanatçı Josphe Iurato, Eylül 2017'de Nusret'in "tuz serpme imzalı pozunun" duvar resmini yapmak üzere işe alınmışlar.

Mahkeme belgelerine göre, ilk çizim Nusret'in Miami'deki lokantasında sergilendi. Ardından yaptırılan şablon duvar resimleri Doha, Dubai ve New York’taki restoranlarında da yer aldı.

New York Postûn aktardığına göre Hicks, sadece 2020'nin başlarında Nusret ve şirketlerinin aynı görüntüyü dünya çapında vitrinlerde, dijital tabelalarda, menülerde, mendillerde, paket paketlerinde ve baharat serisinin etiketinde kullandıklarını öğrendi. Mahkeme belgelerinde iddia edildiğine göre, çizimin kullanımı sanatçının izni olmadan gerçekleşti.

Yine mahkeme belgelerine göre davalılar, tek taraflı olarak, eserin özgün halinin izinsiz türev versiyonlarını yasa dışı bir şekilde uyarlanacağı ve dağıtılacağını iddia etti.

Ayrıca davada Hicks'in Nisan 2020'de özgün sanat eserlerini kullanmayı bırakmalarını talep eden bir durdurma mektubu gönderdiği iddia edildi. Ancak Nusret ve şirketler, “zaten yaygın olan ihlallerini ikiye katladılar ve İhlal Edici Materyalleri isteyerek kullanımlarını farklı lokasyonlara yayıldığı öne sürüldü.

Nusret, ilk kez 2017 yılında bir bifteğin üzerine gösterişli bir şekilde tuz serptiği görüntüleri Instagram'da viral hale geldiğinde dünya çapında ün kazandı.