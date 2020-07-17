ABD'de polis memuru evsiz bir kişiyi umumi pisuarı yalamaya zorladı

17 Temmuz 2020 Cuma, 03:19

NBC News’in aktardığına göre, olay 2018 yılında gerçekleşti. Rabago ve meslektaşı Reginald Ramones, umumi tuvalette bir adam gördü. Rabago, dayak atmak ve kafasını tuvalete daldırmakla tehdit ettiği evsiz bir adamı pisuarı yalamaya zorladı.

Bu yıl 15 Temmuz’da yapılan duruşmada Yargıç Leslie Kobayashi, Robago’nun yeminine sadık kalmayarak fakir ve evsizlerle alay ettiğini belirterek, “Ondan sahip olduğu tek şeyi aldınız, insan onuru” dedi.

Savcı Yardımcısı Tom Brady, sanığın bir polis memuru olarak iyi bir sicile sahip olduğunu ve işlediği suçu itiraf ettiğine vurgu yaparak, “Evsiz olmak, bir daha ne zaman yemek yiyebileceğini bilmemek, polis baskısı nedeniyle pis bir pisuarı yalamak zorunda kalmak. Sadece bir kelime akla geliyor: umutsuzluk” ifadelerini kullandı.

Dört yıl hapse mahkum edilen 44 yaşındaki Rabago, mağdurdan ve ailesinden özür dileyerek, “İki yıl önce, şu anda gurur duymadığım bir karar verdim. Eylemim hepimizin yaşam yolunu değiştirdi” dedi.

Polislikten ayrılan ve duruşması daha sonra görülecek olan Reginald Ramones ise, suçunu itiraf ederek, Rabago’nun görevini kötüye kullandığını bildiğini, ancak bundan yetkilileri haberdar etmediğini ifade etti.

Ayrıca, 14 Temmuz’da Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde gözaltı sırasında 51 yaşındaki siyahi bir kadının boynuna basarak ciddi şekilde yaralanmasına neden olan iki polis memurunun görevden alındığı belirtildi.